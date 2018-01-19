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İstanbul Valisi Şahin'in hamile çocuk skandalı açıklaması

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hamile çocuklar skandalıyla ilgili "Verdiğimiz karar Bölge İdare Mahkemesi tarafından inceleniyor" dedi.

Haber Merkezi | 19.01.2018 - 12:05..
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İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kadıköy'de bir okulda düzenlenen karne dağıtım töreninin ardından, 115 hamile çocukla ilgili İstanbul Valiliği'nin görevliler hakkında soruşturma izni vermediği iddilarına verdiği yanıtladı.

"EVRAKLAR TAMAMLANMIŞ VAZİYETTE"

Vali Şahin, "Bir çok şey birbirine karıştırılıyor. Bunlar birer idari ve hukuki süreçler. Bu konuyla ilgili hem valiliğimiz hem hastane çok ciddi araştırmalar yapmışlar.

Bizim önümüze çıkan tablo şudur: '15 yaş altı gebeliklerde zaten kanunen bildirmek zorundayız. Onların tamamı bildirilmiş. 15 yaş üstü ve 18 yaş altı gebeliklerde cebir şiddet ve diğer türlü baskılar söz konusu ise ve tespit edilebilmiş ise bunların bildirimi zorunlu. Diğerleri şikayete tabii. Ve bunlarla ilgili biizm dosyalarımızda tüm evraklar tamamlanmış vaziyette.'

"BÖLGE İDARE MAHKEMELERİMİZ TARAFINDAN İNCELENİYOR"

Biz ona göre karar vermişiz. Ama bizim bu verdiğimiz bu karar bir idari karardır. Ve yine yasa gereği kararımız hem taraflar tarafından hem de Cumhuriyet Savcılarılarımız tarafından bölge idare mahkemelerine tekrar itirazen götürülür ve incelenir. Şu anda bizim vermiş olduğumuz karar bölge idare mahkemelerimiz tarafından inceleniyor. Ordan çıkan neticeye göre tekrar hukiki bir nitelik kazanacaktır.

"YARGI HAREKETE GEÇMİŞ DURUMDA"

Ya bizim kararımız onanacaktır ya da bizim kararımız kaldırılarak yargılamanın önü açılacaktır. Bir takım eksiklikler bir takım yanlışlıklar varsa değerlendirilmesi yapılır. Yargı harekete geçmiş durumda." şeklinde konuştu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 2017'de gelen çocuk hamileler yasalara göre yetkili makamlara bildirilmesi gerekirken bildirilmemiş ve sümen altı edilmişti. Konuyu daha sonra hastaneye yönetimine bildiren hastane çalışanının talebi göz ardı edilmiş, aynı çalışan 2 defa tayin edilmişti.

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