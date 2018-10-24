taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.70245
Euro
6.50505
Altın
1229.92
Borsa
93479.24
Gram Altın
225.817

İstanbul Yeni Havalimanı videosu

Zafer Anıtı temalı reklam filmi renkli görüntüler eşliğinde yeni havalimanının görkemini ortaya koyuyor.

Haber Merkezi | 24.10.2018 - 13:38..
  1. Haberler
  2. İç Haber
İstanbul Yeni Havalimanı videosu

Açılışına bir hafta kala, İstanbul Yeni Havalimanı (İYH) için ‘Zafer Anıtı’ temalı reklam filmi TV kanallarında ve dijital mecralarda yayına alındı.

İGA 25 YILLIĞINA İŞLETMESİNİ ÜSTLENDİ

İYH’nin inşaatını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA’nın açılış için hazırladığı reklam filminde renkli görüntülere yer veriliyor.

İstanbul Yeni Havalimanı videosu

"KİMSE SINIR KOYAMAZ BİZE"

Havalimanında çalışmak üzere gururla hazırlanan bir güvenlik görevlisi, bir hostes ve bir mühendisin heyecanıyla giriş yapan filmde "Biz beraber olunca, kimse sınır koyamaz bize, her zorluğu getiririz dize, engeller vız gelir bize, hayaller döner gerçeğe, ulaşırız büyük zaferlere" mısralarına yer veriliyor.

İstanbul Yeni Havalimanı videosu

İstanbul Yeni Havalimanı videosu

İstanbul Yeni Havalimanı videosu

İstanbul Yeni Havalimanı videosu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
New York Times: Erdoğan siyasi rüşveti reddetti

New York Times: Erdoğan siyasi rüşveti reddetti

131
MAK'a göre MHP hiçbir yerde birinci değil

MAK'a göre MHP hiçbir yerde birinci değil

319
Bakan Akar: Akdeniz'de provokasyona izin vermeyeceğiz

Bakan Akar: Akdeniz'de provokasyona izin vermeyeceğiz

89
MHP atağa geçti: Ankara'da Gökçek sesleri

MHP atağa geçti: Ankara'da Gökçek sesleri

322
Anne ve kızına pitbull cinsi köpek saldırdı

Anne ve kızına pitbull cinsi köpek saldırdı

390
Yunanistan’a 12 mil uyarısı

Yunanistan’a 12 mil uyarısı

116
Yeni metro ilk gün 334 sefer yaptı

Yeni metro ilk gün 334 sefer yaptı

85
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM