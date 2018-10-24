Açılışına bir hafta kala, İstanbul Yeni Havalimanı (İYH) için ‘Zafer Anıtı’ temalı reklam filmi TV kanallarında ve dijital mecralarda yayına alındı.

İGA 25 YILLIĞINA İŞLETMESİNİ ÜSTLENDİ

İYH’nin inşaatını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA’nın açılış için hazırladığı reklam filminde renkli görüntülere yer veriliyor.

İstanbul Yeni Havalimanı videosu

"KİMSE SINIR KOYAMAZ BİZE"

Havalimanında çalışmak üzere gururla hazırlanan bir güvenlik görevlisi, bir hostes ve bir mühendisin heyecanıyla giriş yapan filmde "Biz beraber olunca, kimse sınır koyamaz bize, her zorluğu getiririz dize, engeller vız gelir bize, hayaller döner gerçeğe, ulaşırız büyük zaferlere" mısralarına yer veriliyor.