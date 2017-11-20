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İstanbul'a 20 saatlik yağış geliyor

Öğle saatlerinde başlaması beklenen yağışın yaklaşık 20 saat sürmesi bekleniyor.

20.11.2017 - 12:31
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, öğle saatlerinde başlaması beklenen yağışın, kentte su baskınları yapabileceği uyarısında bulundu.

Şen, Tekirdağ ile Marmara Denizi üzerindeki bulutların öğle saatlerinde İstanbul'u etkileyerek şiddetli yağışa neden olacağını söyledi.

20 SAATLİK BİR YAĞIŞ BEKLENİYOR

Sonbaharın son günlerinde İstanbul'un artık soğumaya başladığını dile getiren Şen, "Öğleden sonra hava iyice soğumaya başlayacak ama sıcaklık gündüz 8-9 derecenin altına düşmez. Şiddetli yağış öğle saatlerinden itibaren başlar, bu gece devam eder. Yağmur yarın öğleden sonra kesilir. 20 saatlik bir yağış görünüyor. Sıcaklık gece de 6 dereceye kadar düşer. Şu an için dolu ve kar görünmüyor." dedi.

"EVE ERKEN GİTSEK İYİ OLUR"

Şen, "İstanbul'da soğuk hava bugün öğleden sonra etkisini hissettirecek, gündüz 8-9 dereceye kadar düşer. Bu da ortalamanın 4-5 derece altında demektir. Bugün yarın üşürüz. Önümüzdeki 20 saat yağışa dikkat etmeliyiz. Mazgallar yapraklarla dolu, su birikmeleri olur. Eve erken gitsek iyi olur. Yarın öğeden sonra yağış kesilir." ifadelerini kullandı.

İstanbul'a 20 saatlik yağış geliyor VİDEO

"HAVALAR ARTIK ISINMAYACAK"

Prof. Dr. Orhan Şen, genel olarak kentteki hava durumunun mevsim normallerinde seyrettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ancak şiddetli yağışlar beklenmeyen bir durumdur. Bu beklenmedik durum da her zaman olabilir. Sıcaklıklar da mevsim normallerinde. Kasım ayında İstanbul'da ortalama sıcaklık 14 derece civarında. En düşük de 8 derece. Öğle beklenen yağış nedeniyle sıcaklar da düşerek mevsim normallerinin altına inecek. Yağışa dikkat etmek, tedbir almak lazım. İstanbul gibi metropollerde, betonlaşmış şehirlerde su baskınları yapar. "

Şen, artık havaların ısınmayacağını dile getirerek, 10-15 günlük sürede de kar yağışının beklenmediğini, aralık ayı sıcaklıklarının ise 10-12 derece civarında öngörüldüğünü kaydetti.

İstanbul'a 20 saatlik yağış geliyor

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