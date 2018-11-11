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İstanbul’a şehit ateşi düştü

Hakkari'de meydana gelen mühimmat deposu patlamasında şehit olan Er Melih Sancar’ın şehadet haberi İstanbul’daki baba ocağına ulaştı.

İHA | 11.11.2018 - 01:57..
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Şemdinli ilçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi’nde dün mühimmat deposunda meydana gelen patlamada aralarında er Melih Sancar’n da bulunduğu 7 asker şehit oldu.

İstanbul’a şehit ateşi düştü

İstanbul’a şehit ateşi düştü VİDEO

ŞEHİDİN BABA EVİNE BAYRAKLAR ASILDI

Melih Sancar’ın şehadet haberi Avcılar Denizköşkler Mahallesi’nde yaşayan ailesine ulaştı. Acı haberin ardından şehidin baba ocağına bayraklar asıldı. Şehidin evinin önünden ambulans hazır bekletilirken, şehidin ailesi taziyeleri kabul etti.

İstanbul’a şehit ateşi düştü

Şehit Melih Sancar’ın cenazesinin Pazar günü Ataköy 5. Kısım Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği’ne defnedileceği öğrenildi.

İstanbul’a şehit ateşi düştü

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