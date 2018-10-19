İstanbul'a yeni Suriyeli kaydı alınmıyor

İçsavaşın ardından Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin ilk tercihi İstanbul olmuş, Suriyelilerin yoğun göçü İstanbul'da nüfusun hızlıca artmasına neden olmuştu.

Türkiye'de biyometrik kimlik verilerek kayıt altına alınan Suriyeliler 1.5 yıldır izin belgesiyle şehir değiştirirken, İstanbul’da ise başka illerden göç eden yeni Suriyeli kaydı ise artık alınmıyor.

SAYILARI AZALDI

Türkiye’deki Suriyelilerin kayıtları güncellenirken İstanbul’a gelişleri donduruldu. Mevcut kayıtlı Suriyelilerin sayısı da bir önceki aya göre 3 bin 203 kişi azaldı.

YENİ KAYIT ALINMIYOR

İçişleri Bakanlığı şubat ayında yaptığı açıklamada, "Nüfus yoğunluğu da dikkate alınarak İstanbul’a yeni kayıt alınmıyor." bilgisini paylaşmıştı.

EN AZ OLDUKLARI ŞEHİRLER ARTVİN VE GİRESUN

Suriyelilerin Türk nüfusuna oranla yoğunluğunun en az olduğu şehirler ise yüzde 0,03 oran ile Artvin ve Giresun. Türkiye'de hiç Suriyelinin olmadığı şehir bulunmuyor.

TÜRKİYE GENELİNDE 3 MİLYON SURİYELİ VAR

Açıklanan son verilere göre, Türkiye'ye gelen Suriyeli sayısı, bir önceki aya göre 33 bin 435 kişi artarak 3 milyon 585 bin 738 oldu. Bu sayının 1 milyon 945 bin 951'i erkeklerden, 1 milyon 639 bin 787'si ise kadınlardan oluşuyor.

Erkeklerin sayısı geçen aya göre 19 bin 884 kişi, kadınların sayısı ise geçen aya göre 15 bin 551 kişi arttı.

GEÇİCİ BARINMA MERKEZİNDE KALANLAR 177 BİN 376 KİŞİ

Göç İdaresi tarafından geçici barınma merkezlerinde kalan Suriyelilerin sayısı da 177 bin 376 olarak paylaşıldı. Bu sayı 2017 Aralık ayı sonunda 228 bin 251 kişiydi. Şehirlerde yaşayan Suriyeli sayısı ise yılbaşından bu yana 212 bin 376 kişi artarak 3 milyon 408 bin 362 kişi oldu. Göç İdaresi 2018 yılı içerisinde 158 bin 952 yeni Suriyelinin kaydını gerçekleştirdi.

EN FAZLA SURİYELİ KİLİS'TE

Suriyelilerin yerli nüfusa oranla en yoğun yaşadığı il yüzde 92,23 ile Kilis. Kilis'te kayıtlı olan mülteci sayısı bir önceki aya göre 4 bin 262 kişi azaldı.

Kilis'te kayıtlı Suriyelilerin sayısı, Türk vatandaşlarının sayısından 10 bin 588 kişi daha az.