İstanbul'da 1,5 milyonun elektriği çöpten üretilecek

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İSTAÇ A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Kemerburgaz Odayeri Çöp Gazından Elektrik Üretim Santrali'ni ziyaret ederek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Uysal, tesisin şu anda düzenli depolama alanında biriken metan gazlarından elektrik üretme tesisi olduğunu ve başlangıcının 1995 yılına dayandığını vurguladı.

"DÜZENLİ ÇÖP DEPOLAMA ERDOĞAN'LA BAŞLADI"

İstanbul'da düzenli depolamanın 1994 yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra başlayan bir süreç olduğunu hatırlatan Uysal, 1994 yılında 27 Mart seçimiyle İstanbul'da yeni bir süreç ve yeni bir belediyecilik anlayışının başladığını dile getirdi.

Uysal, ülkede AK Parti'yle birlikte yeni yönetim anlayışı oluştuğunu ve İstanbul halkı adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istediğini söyledi.

"YÜZDE 15'İ DEĞERLENDİREBİLİYORUZ"

Düzenli depolamadan sonra biriken metan gazlarının elektriğe çevrildiğini belirten Uysal, şunları kaydetti: "Bütün dünyadaki depolama alanlarında, burada şu anda ne yapılıyorsa, aynısı yapılıyor. Ancak gelişmiş ülkelerde çöplerin ne kadarı depolanıyor, ne kadarı yakılarak bertaraf ediliyor. Baktığımızda yüzde 50'ler olanlar var, yüzde 80'lere kadar, yakma usulüyle bertaraf noktasına kadar çıkan ülkeler var. Bizim ülkemizde şu anda sadece biz yüzde 15'lik bir kısmını aslında depolama harici değerlendirebiliyoruz. Bunun yaklaşık yüzde 4,5 gibi bir geri kazanım, çöplerin içerisinde geri kazanım ile depolamadan ayırıyoruz."

Mevlüt Uysal, çöp gazından elektrik üreten santrali ziyaret etti





İKİ YENİ TESİS DAHA KAZANDIRILACAK

Çöplerden bitkiler üretmek için kompost üretime değinen Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü: "2017 yılında yapılan 2 ihalemiz var, bunlardan biri günlük 3 bin ton kapasiteli yakma tesisimiz. Ayrıca günlük 100 ton kapasiteli biyometanizasyon denilen sistemle elektrik üretme söz konusu. Bu iki tesisimizden biri 2019 sonu gibi diğeri de 2023 sonu gibi faaliyete geçmiş olacak. İstanbul'da günlük 19 bin 200 ton çöp çıkıyor. Bugün baktığımızda 16 bin ton çöpün yaklaşık 15 bin 500'ü bu şekilde depolanıyor. 2017 yılı itibariyle de burada depolama yapılmıyor. 3'üncü havalimanı sebebiyle burası artık depolamaya kapatıldı. Depolama kapatılmış olmakla birlikte geçmiş yıllardaki depolanmış çöplerden gaz üretimi bir 25 yıl devam ediyor."





1,5 MİLYONLUK NÜFUSUN ELEKTRİĞİ ÇÖPTEN SAĞLANACAK

Uysal, halen Büyükşehir Belediyesi olarak, çöp bertaraf uygulamalarına son yapılan iki ihaleyle ulaşmış olduklarına dikkati çekerek, şu açıklamalarda bulundu: "Bundan sonraki hedefimiz ilçe belediyeleri ile beraber ortak kampanyalarla çöplerin yerinde ayrıştırılmasıdır. Bugün itibari ile bu tesiste ve Şile'deki bu elektrik üretim tesislerimizde günlük 401 megawatt gücünde elektrik üretimi yapılıyor. Bu da 870 bin nüfusa tekabül ediyor ki İstanbul'da günlük 300 bin konutun elektriği buralarda üretiliyor. Ayrıca ihalesini yapmış olduğumuz 3 bin tonluk yakma tesisimiz de devreye girdiği zaman yaklaşık 1,5 milyon nüfusun da elektrik ihtiyacını karşılayacak günlük bir elektrik üretimi oluşacak."

İstanbul'da günde yaklaşık 18 bin 500 ton atık, düzenli̇ depolama yöntemi̇yle bertaraf edi̇li̇yor. İstanbulda 8 aktarma istasyonu, 2 geri̇ kazanım tesi̇si̇, 2 düzenli̇ depolama sahası bulunuyor.