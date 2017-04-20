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İstanbul'da 19 gösterici gözaltına alındı

Tencere ve tavalarla İstanbul'da izinsiz gösteri yaptıran 19 kişi gözaltına alındı.

20.04.2017 - 09:13
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Protesto eylemlerinde, grupları yönlendirip provoke ederek, gerek sosyal medya üzerinden gerek izinsiz gösteri ve yürüyüşler ile halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, 2013 yılında ülkemiz genelinde yaşanan Gezi olaylarına benzer olayları başlatmaya çalışarak referandumun iptal/tekrar edilmesini sağlamaya çalıştığı tespit edilen şahıslara yönelik olarak 19 Nisan 2017 günü saat 04.30 da yapılan çalışmalar doğrultusunda 19 kişi tarafımıza gözaltına alınmıştır." denildi.

İstanbul'da 19 gösterici gözaltına alındı

İstanbul'da 19 gösterici gözaltına alındı

İstanbul'da 19 gösterici gözaltına alındı

İstanbul'da 19 gösterici gözaltına alındı

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