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İstanbul'da 2 bin polisle 'Kurt Kapanı-2' operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü,İstanbul'a Avrupa yakasında 25 ilçede 56 farklı noktada 2 bin polisle Kurt Kapanı 2 operasyonlarına başladı.

23.03.2017 - 12:17
  1. Haberler
  2. İç Haber

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Avrupa Yakasındaki tüm giriş çıkışlar tutulurken, 25 ilçede 56 noktada geniş çaplı aramalar yapılıyor.

İSTANBUL'A GİRİŞ-ÇIKIŞLARDA ARAMA

Operasyonun merkezini, Yenikapı İDO, Atatürk havalimanı iç hatlar geliş, Eminönü iskeleler ve Aksaray metro girişi oluşturuyor. Operasyonda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube, Kaçakçılık, Önleyici Hizmetler, Özel Harekât, Uyuşturucu ile Mücadele, Trafik Şube, Mali Şube ve ilçe personeli görev alıyor. Deniz polisi de operasyonlara destek veriyor.

ANADOLU YAKASINDAKİ OPERASYONDA 6 BİN KİŞİYE GBT YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz hafta düzenlenen Kurt Kapanı operasyonunda ise Anadolu Yakasında tüm giriş çıkışlar tutulmuş ve 6 bin 578 kişiye GBT yapılmış, 18 aranan şahıs yakalanmıştı.

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