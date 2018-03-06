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İstanbul'da 2 ilçede su kesintisi

Ümraniye ve Beykoz'un bazı bölgelerinde, yarından itibaren 16 saat süreyle su kesintisi yapılacak.

AA | 06.03.2018 - 03:09..
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan duyuruya göre, Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle yarın saat 10.00'dan 7 Mart 02.00'ye kadar Ümraniye ve Beykoz'un bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacak.

Kesinti yapılacak yerler şöyle:

"Ümraniye'de Atatürk, İnkılap, Yamanevler, Armağanevler, Kazım Karabekir, Saray ve Hekimbaşı mahallelerinin tamamı ile Atakent, Site, Topağacı, Elmalıkent ve Dumlupınar mahallelerinin bir kısmı. Beykoz'da Yeni Mahalle'nin bir kısmı."

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