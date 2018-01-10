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İstanbul'da 2 milyon liralık bonzai operasyonu

İstanbul'da jandarma tarafından yapılan operasyonla, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen H.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 10.01.2018 - 08:53..
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Yurt dışından uyuşturucu hammaddesi getirileceği istihbaratını alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri H.B.'yi takibe aldı.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Yapılan takip sırasında H.B.nin başta Büyükçekmece olmak üzere Avcılar, Arnavutköy ve Beylikdüzü ilçelerinde bonzai satışı yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine jandarma H.B.'yi yakalamak üzere harekete geçti. Jandarma, Avcılar'daki evine baskın düzenlediği H.B.'yi gözaltına aldı.

İstanbul'da 2 milyon liralık bonzai operasyonu

YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 30 kilogram bonzai, 5 kilogram Bonzai hammaddesi, 5 kilogram işlenmemiş ot, 30 litre metil alkol ile çok sayıda özel maske ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi.

TUTUKLANDI

H.B.'nin yurtdışından getirdiği bonzai hammaddesini Avcılar'da bulunan bir evde satışa uygun hale getirerek; Büyükçekmece başta olmak üzere Avcılar, Arnavutköy ve Beylikdüzü'nde sattığı belirlendi. H.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da 2 milyon liralık bonzai operasyonu

EVDE ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ZULASI BULUNDU

Operasyon anı jandarma kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde evde yapılan arama srasında çok sayıda yere zulalanmış vaziyette uyuşturucular bulunuyor.

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