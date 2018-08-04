İstanbul'da 4 PKK tutuklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, PKK-KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında S.C. isimli şahsı takibe aldı.

TAKİP SONUÇ VERDİ

Terör örgütünün eylemlerini organize etmek amacıyla İstanbul'da bulunduğu değerlendirilen S.Ç. ile şahsa yardım ve yataklık yaptığı belirtilen F.Ö. ve H.B. isimli zanlılar 31 Temmuz günü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren polis, şahıslarla irtibatlı olduğu belirlenen T.Ö. ve Diyarbakır'dan İstanbul'a geldiği tespit edilen F.Y. isimli şahısları da gözaltına aldı. Zanlılardan F.Y.'nin "terör örgütüne üye olma" suçundan arandığı tespit edildi.

4 TUTUKLAMA

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ç., F.Ö., T.Ö. ve F.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.