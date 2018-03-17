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İstanbul'da 5 Bin polisle operasyonu

İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü talimatı ile başlatılan Yeditepe Huzur operasyonunda 5 bin polis görev aldı. Operasyona Özel Harekat Polisi destek verdi.

İHA | 17.03.2018 - 05:42..
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İstanbul'un 39 ilçesinde 5 bin polisle yapılan Yeditepe Huzur operasyonunda Özel Harekat Polisi de görev aldı. Sabah saat 05:00'e kadar süren huzur operasyonunda, yayalar da durdurularak GBT kontrolü altına alındı.

İstanbul'da 5 Bin polisle operasyonu

BİRİMLER TETİKTEYDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilecek olan denetimlere, İlçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Ekipleri’nin de aralarında bulunduğu 5 bin polis katıldı.

İstanbul'da 5 Bin polisle operasyonu

39 İLÇEDE BÜYÜK OPERASYON

İstanbul’da 39 ilçede çeşitli noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde, kişiler ve araçlar üzerinde arama yapıldı. Yaklaşık 5 bin polisin katıldığı denetimin gerçekleştirildiği noktalardan biri olan Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı ve Fatih Millet Caddesi’nde, durdurulan araçlar içinde arama yapıldı. Sürücüler ve şüpheli görülen bazı yayalar da durdurularak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği denetimler, gece saat 05.00’e kadar sürdü.

İstanbul'da 5 Bin polisle operasyonu

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