İstanbul'da 500 bin TL'lik sigara ve tütün yakalandı

İstanbul'da kaçak sigaraya karşı yürütülen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan baskında değeri yaklaşık 500 bin TL civarında olan kaçak sigaralar ve tütünler ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri kaçak sigara imalathanesinde yakaladıkları iki kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

İmalathanede arama yapan ekipler değeri yaklaşık 500 bin lira olan kaçak sigara ve tütün ele geçirdi.

Operasyon yapan ekipler kaçak imalathanede 2 kişiyi suçüstü yakaladı.