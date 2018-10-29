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İstanbul'da alzheimer hastası babasını rehin aldı

Zeytinburnu’nda alzheimer hastası babasını rehin alan bir kişi, pompalı tüfekle etrafa ateş açtı.

İHA | 29.10.2018 - 21:35..
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Uyuşturucu bağımlısı S.D., alzheimer hastası babasını rehin alarak elindeki pompalı tüfekle çıktığı evin balkonundan etrafa rastgele ateş açmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şahsın polis ekiplerine de ateş açması üzerine, güvenlik güçleri sokağa giriş ve çıkışları kapattı. Olay yerine özel harekat polisleri ve müzakereci polisler sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı müzakereci polisler şahsı ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin ikna çalışmalarının ardından özel harekat polisleri daireye girerek şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

İstanbul'da alzheimer hastası babasını rehin aldı

İstanbul'da alzheimer hastası babasını rehin aldı

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