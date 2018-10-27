İstanbul'da asayiş operasyonları: 181 gözaltı

İstanbul İl Emniyet müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatlarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde; 615 ekipten oluşan bin 350 (1350) personel ile sıkı bir çalışmanın ardından belirlenen bin 500 (1500) adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda kapıyı açmayan 20 adresin kapısı çilingirle açılarak içeri girildi.

181 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Operasyon kapsamında; 2 kişi adam öldürmek suçundan, 26 kişi hırsızlık suçundan, 19 kişi yaralama suçundan, 21 kişi yağma, gasp suçlarından, 16 kişi işyeri, konut dokunulmazlığını ihlalden, 11 kişi dolandırıcılık suçundan, 10 kişi mala zarar verme, 9 kişi uyuşturucu madde ticareti yapmaktan, 9 kişi resmi belgede sahtecilik suçundan, 7 kişi kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmadan, 5 kişi 6136 SKM suçundan, 5 kişi silahlı tehditten, cinsel istismar ve saldırıdan 3 ve diğer suçlardan 38 olmak üzere toplam 181 aranan kişi yakalandı.

20 YIL HÜKÜM GİYMİŞLER DE VAR

Yakalanan kişilerin aldıkları ceza hükümleri ile ilgili önemli ayrıntılar da ortaya çıktı. Yakalanan kişilerin arasında, 20 yıl hüküm giyen 4 kişi, 10 yıl hapis cezası bulunan 15 kişi ve 5 yıl ceza alıp firarı olan 87 kişi de yer alıyor.