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İstanbul'da bavul içerisinde ceset bulundu

Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi'nde, şüpheli paket ihbarı alan polis ekipleri, bavul içerisinde parçalanmış halde bir erkek cesedi buldu.

AA | 28.05.2018 - 05:20..
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Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Yeniyol Sokak ile Karayel Sokak arasında oturan vatandaşlar, dere kenarındaki toprak yolda sahipsiz bir siyah bavul görünce durumu polise bildirdi.

İstanbul'da bavul içerisinde ceset bulundu

KİMLİĞİ BULUNAMADI

Şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ilk incelemede bavul içerisinde ceset olabileceğini düşünerek durumu olay yeri inceleme ekiplerine bildirdi.

Bavulun bulunduğu alana gelen olay yeri inceleme ekipleri, bavul içerisinde parçalanmış halde 30-35 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir erkek cesedi bulunduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin cesedin bulunduğu alanda ve ceset üzerindeki çalışmaları devam ederken, savcılık konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İstanbul'da bavul içerisinde ceset bulundu

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