Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek için vatandaşların İstanbul’dan ayrılmasıyla bayramın birinci gününde yollar rahatladı.

YOĞUNLUK YÜZDE 9

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) trafik yoğunluk haritası da saat 10.00 itibariyle yüzde 9’u gördü. Havadan çekilen görüntülerde megakentteki yollarda alışıldık araç kuyruklarının olduğu görüntüler yerine az sayıda aracın bulunduğu yollar dikkat çekti. Görüntülerde E-5’te karayolu üzerinde her iki istikamette de çok az sayıda sürücünün bulunduğu görüldü. Bayram nedeniyle yolların boşalması ise İstanbullu araç sürücülerini memnun etti.

İstanbul'da bayram sabahı yollar bomboş kaldı FOTO GALERİ

“KEŞKE HEP BÖYLE OLSA”

Yolların boş kalmasından çok memnun olduğunu dile getiren taksi şoförü Reşat Erdoğan, “Keşke hep böyle olsa yolcularımız da memnun, biz de memnunuz. Karşıdan geldim, bu tarafa yolcu getirdim yarım saatte geldik. Süper, insan çok rahat oluyor stres olmuyor, gideceği yere daha çabuk gidiyor.” şeklinde konuştu.

İstanbul'da bayram sabahı yollar bomboş kaldı VİDEO

“YOLCULAR GİDECEĞE YERE ZAMANINDA GİDİYOR”

Tatil nedeniyle İstanbul dışına çıkan çok sayıda vatandaş olduğunu, yolcu sayısının da azaldığını belirten bir otobüs şoförü, “Yolcu yok ki zaten rahat yolculuk etsin, yolcular da gitti, kimse kalmadı, güzel bir şey. Benim için fark etmez trafikli ya da trafiksiz zaten yoldayız. Millet tatile gittiği için biraz fark ediyor. Güzel yani zamanında gidiyorsun, istirahatini ediyorsun, yolcular gideceği yere zamanında gidiyor.” dedi.