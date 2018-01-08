İstanbul'da biletsiz uçağa binen yolcu yakalandı

Tokat'ta bulunan Tahtalı köy sakinlerine yapılan ankette köylerinin ismi soruldu. Anket sonucuna göre vatandaşlar köylerinin ismini seviyor.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 159,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.064,00 lira oldu.

Yrd. Doç. Ahmet Erdem Kılavuz, uçak yolculuklarının genel sağlık üzerine etkileri ve bu sorunlara karşı alınabilecek önlemleri anlattı.

Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup ligin ilk yarısında yaşadıkları puan kayıplarını rakiplerin defansif oyununa bağlayarak, "Fenerbahçe bile Kadıköy'de bize karşı defans yaptı." dedi.

Oğuzhan: Fenerbahçe bile bize karşı defans yapıyor

PTT AŞ, personel ihtiyacını karşılamak için bin 750 personel alımına ilişkin süreci bugün başlattı.

1 KKTC'deki seçimlerde sonuç belli oldu Sandık başına giden KKTC'de sonuçlar belli oldu. Ulusal Birlik Partisi, oyların yüzde 36,5'ini aldı.

2 75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu Almanya'da yaşayan yönetmen Fatih Akın 75. Altın Küre Ödülleri'nde (Golden Globe), "En İyi Yabancı Film" ödülünü aldı.

3 Cem Özdemir Almanya'nın Türkiye'ye baskı yapmasını istedi Almanya ile Türkiye arasında gerçekleşen samimi görüşmelere tepki gösteren Cem Özdemir, Bakan Gabriel'in yanlış yaptığını savundu.

4 Celal Şengör eleştirilere cevap verdi Fatih Sultan Mehmet ile ilgili sözlerinin çarpıtıldığını belirten Celal Şengör, yapılanın ahlaksızlık olduğunu söyledi.

5 Devlet Bahçeli medya buluşmasında MHP Genel Başkanı Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. 2019 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili aday göstermeyeceklerini ifade etti.

6 MYO mezunlarına kısa dönem askerlik gündemde Bakan Faruk Özlü, 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunlarının kısa dönem askerlik yapabilmesinin gündemde olduğunu açıkladı.