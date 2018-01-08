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İstanbul'da biletsiz uçağa binen yolcu yakalandı

Atatürk Havalimanı’nda özel bir uçak şirketinin İstanbul-Antalya seferini yapacak uçağına biletsiz bindiği iddia edilen şahıs, hosteslerin dikkatiyle yakalandı.

İHA | 08.01.2018 - 13:03..
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Atatürk Havalimanı’nda özel bir uçak şirketinin sabah saat 09.00’da İstanbul-Antalya seferini yapacak uçağına kalkış öncesi yolcu alımı yapıldı.

BİR YOLCU FAZLA ÇIKTI

Bütün yolcuların uçağa alınmasından sonra ekipler uçakta yolcu sayımı gerçekleştirdi. Sayımda Rıdvan K. isimli 1 yolcunun fazla çıktığı tespit edildi. Bunu üzerine ekipler uçağı boşaltarak havalimanı polisine durumu bildirdi.

İFADESİ ALINDI

Biletsiz olarak uçağa bindiği iddia edilen Rıdvan K. isimli şahsın iç hatlar terminali idari büroda ifadesi alındı. Ayrıca kapı görevlileri ve yolcu alımında çalışan yer hizmetleri görevlilerinin de ifadelerinin alındığı öğrenildi.

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