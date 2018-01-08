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İstanbul'da bir yıl arayla sıcaklık farkı

İstanbul geçtiğimiz yıl bugün kara teslimken, bu yıl kendini gösteren kış güneşi ile sıcak havalar yaşanıyor.

İHA | 08.01.2018 - 16:28..
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Geçtiğimiz yıl 8 Ocak günü Sultanahmet, Haliç, İstiklal Caddesi gibi İstanbul’un birçok noktası karlar altındayken, bugünlerde kentte yazdan kalma bir gün var.

GEÇEN YIL İSTANBUL BEYAZA BÜRÜNMÜŞTÜ

Megakentin karlar altındaki 1 yıl önceki görüntüsüyle bugün çekilen görüntüler yan yana geldiğinde, aynı günlerde yaşanan sıcaklık farkı da gözler önüne serildi.

İstanbul'da bir yıl arayla sıcaklık farkı

8 Ocak 2017 İstanbul/Beyoğlu

OCAK'TA SICAK HAVALAR

Önceki sene bu zamanlar beyaza bürünen İstanbul’da karın etkisiyle kartpostallık görüntüler oluşurken, bu günlerde vatandaşlar sıcak havanın tadını çıkarıyor.

İstanbul'da bir yıl arayla sıcaklık farkı

8 Ocak 2018 İstanbul/Beyoğlu

VATANDAŞLAR GÜZEL HAVANIN TADINI ÇIKARIYOR

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği bu günlerde çok sayıda vatandaş ailesiyle birlikte İstiklal Caddesi’ne geldi.

İstanbul'da bir yıl arayla sıcaklık farkı8 Ocak 2017 İstanbul/Taksim Meydanı

İstanbul'da bir yıl arayla sıcaklık farkı

8 Ocak 2018 İstanbul/Taksim Meydanı

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kentin çeşitli noktalarında gezintiye çıkarken kimi vatandaşlar da Sultanahmet Meydanı’nda bol bol fotoğraf çektirdi, kuşları besledi.

İstanbul'da bir yıl arayla sıcaklık farkı

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