İstanbul'da bir yıl arayla sıcaklık farkı

İstanbul geçtiğimiz yıl bugün kara teslimken, bu yıl kendini gösteren kış güneşi ile sıcak havalar yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birinci İnönü Zaferi'nin 97. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak gençlere, "Vatana sahip çıkın" dedi.

1 28 Şubat davası görülmeye başlandı Savcılığın 60 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet talep ettiği 28 Şubat davasında yargı süreci işlemeye başladı. İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir ve Çetin Doğan gibi isimler mahkemede hazır bulundu

2 KKTC'deki seçimlerde sonuç belli oldu Sandık başına giden KKTC'de sonuçlar belli oldu. Ulusal Birlik Partisi, oyların yüzde 36,5'ini aldı.

3 75. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu Almanya'da yaşayan yönetmen Fatih Akın 75. Altın Küre Ödülleri'nde (Golden Globe), "En İyi Yabancı Film" ödülünü aldı.

4 Devlet Bahçeli medya buluşmasında MHP Genel Başkanı Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. 2019 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili aday göstermeyeceklerini ifade etti.

5 Celal Şengör eleştirilere cevap verdi Fatih Sultan Mehmet ile ilgili sözlerinin çarpıtıldığını belirten Celal Şengör, yapılanın ahlaksızlık olduğunu söyledi.

6 Cem Özdemir Almanya'nın Türkiye'ye baskı yapmasını istedi Almanya ile Türkiye arasında gerçekleşen samimi görüşmelere tepki gösteren Cem Özdemir, Bakan Gabriel'in yanlış yaptığını savundu.