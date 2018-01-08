İstanbul'da bir yıl arayla sıcaklık farkı

Geçtiğimiz yıl 8 Ocak günü Sultanahmet, Haliç, İstiklal Caddesi gibi İstanbul’un birçok noktası karlar altındayken, bugünlerde kentte yazdan kalma bir gün var.
GEÇEN YIL İSTANBUL BEYAZA BÜRÜNMÜŞTÜ
Megakentin karlar altındaki 1 yıl önceki görüntüsüyle bugün çekilen görüntüler yan yana geldiğinde, aynı günlerde yaşanan sıcaklık farkı da gözler önüne serildi.
8 Ocak 2017 İstanbul/Beyoğlu
OCAK'TA SICAK HAVALAR
Önceki sene bu zamanlar beyaza bürünen İstanbul’da karın etkisiyle kartpostallık görüntüler oluşurken, bu günlerde vatandaşlar sıcak havanın tadını çıkarıyor.
8 Ocak 2018 İstanbul/Beyoğlu
VATANDAŞLAR GÜZEL HAVANIN TADINI ÇIKARIYOR
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği bu günlerde çok sayıda vatandaş ailesiyle birlikte İstiklal Caddesi’ne geldi.
8 Ocak 2017 İstanbul/Taksim Meydanı
8 Ocak 2018 İstanbul/Taksim Meydanı
Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kentin çeşitli noktalarında gezintiye çıkarken kimi vatandaşlar da Sultanahmet Meydanı’nda bol bol fotoğraf çektirdi, kuşları besledi.