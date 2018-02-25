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İstanbul'da cinsel istismar çiftliğine polis baskını

Çiftlikte kızların silah tehdidiyle uğradığı cinsel istismarın görüntüleri ele geçirilirken, çiftlik sahibinin evinde zorla tutulan 17 yaşındaki genç kız kurtarıldı.

İHA | 25.02.2018 - 11:55..
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İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, yurttan kaçan kızları bulmak için çalışma başlattı.

Çalışmaların ardından polis ekipleri, kızlardan bazılarının Ataşehir Kayışdağı’ndaki bir kaz çiftliğinde tutulduğunu tespit etti.

İstanbul'da cinsel istismar çiftliğine polis baskını

KÖPEKLERLE KORUNAN ÇİFTLİĞE BASKIN

24 saat köpeklerle korunan çiftliği bir süre gözetim altında tutan polis, önceki gün operasyon düzenledi.

3 pitbull ve 1 kangal cinsi köpeği bayıltarak içeri giren polis ekipleri, kaz ve tavuklara bakan Afganistanlı Sabur R.'yi gözaltına aldı.

İstanbul'da cinsel istismar çiftliğine polis baskını ViDEO

VİDEOLAR, TABANCALAR, MERMİLER

Çiftlikte yapılan aramada, küçük kızların cinsel istismara uğradığı videoları içeren CD'ler, 2 tabanca ve 180 mermi bulundu.

Görüntülerdeki kızların 14-17 yaşındaki A.T., K.Ü., H.K. ve A.U. olduğu anlaşıldı.

Çiftlik sahibi Abuzer S.'nin elinde cinsel istismar görüntüleri olduğu için kızlardan 3'ünün yurda geri döndüğü halde korktuğu ve konuşmadığı ortaya çıktı.

İstanbul'da cinsel istismar çiftliğine polis baskını

REHİN ALDIĞI KIZI DA KURTARILDI

Çalışmaların devamında çiftlik sahibi Abuzer S.'nin Ataşehirdeki evi tespit edildi. Buraya da operasyon düzenleyen polis Abuzer S.'yi gözaltına alırken, tehditle evinde tuttuğu 17 yaşındaki H.K.K. adlı kızı da kurtardı.

Abuzer S.'nin H.K.K.’yı da diğer kız çocukları gibi silahla korkuttuğu, görüntülerini ailelerine göndermekle tehdit ettiği anlaşıldı.

Çiftlik sahibi Abuzer S. ve çalışanı Sabur R. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 çocuk babası Abuzer S.'nin eşinden boşanığı öğrenilirken, ‘çocuk kaçırma ve alıkoymak’ suçunun da aralarında olduğu 12 ayrı suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı.

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