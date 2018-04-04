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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı

İstanbul’da, proje terör örgütü DEAŞ’a para ve askeri teçhizat aktaran örgüt üyesi 2 şüpheli, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 04.04.2018 - 10:00..
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İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, örgüt yanlısı faaliyetlerde bulunan ve DEAŞ’ın Suriye ve Irak’taki kamplarına para aktarıp askeri teçhizat gönderen 2 hücre üyesini tespit etti.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Daha önce yakalanan DEAŞ’lı teröristlerin itiraflarından yola çıkılarak çalışma başlatan terör polisi, yapılan takibin ardından 16 Mart’ta Fatih, Avcılar, Ümraniye, Kadıköy ve Çatalca’da 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda M.S. ve S.B. adlı DEAŞ'lı 2 hücre üyesi gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı

SERVET ÇIKTI

Şüphelilerle birlikte 1 pompalı tüfek, farklı marka ve modellerde silah şarjörleri, bu silahlara ait çeşitli aparatlar, polis telsizleri, böcek ve gizli kamera arama cihazları, örgütün illegal para transferi yaptığı ofiste 1 milyon 794 bin Türk lirası, 118 bin euro, 1 milyon 300 bin dolar, 1 milyon 921 bin Suriye lirası, 4 bin 500 Katar dinarı, 22 bin Mısır poundu, 350 Kuveyt dinarı, 109 bin 500 Suudi Arabistan riali, 47 bin Birleşik Arap Emirlikleri dinarı, 5 bin Ürdün parası, bin 610 İngiliz sterlini, 100 Kanada doları, 8,5 kilogram altın, 18 kilogram ham gümüş ve 7 kilogram külçe gümüş ele geçirildi.

Şüpheliler, İstanbul Terörle Mücadele Şubesinde iki hafta süren gözaltı işlemlerinin ardından 30 Mart’ta adliyeye sevk edildi. İki hücre üyesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı


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