İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, örgüt yanlısı faaliyetlerde bulunan ve DEAŞ’ın Suriye ve Irak’taki kamplarına para aktarıp askeri teçhizat gönderen 2 hücre üyesini tespit etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Daha önce yakalanan DEAŞ’lı teröristlerin itiraflarından yola çıkılarak çalışma başlatan terör polisi, yapılan takibin ardından 16 Mart’ta Fatih, Avcılar, Ümraniye, Kadıköy ve Çatalca’da 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda M.S. ve S.B. adlı DEAŞ'lı 2 hücre üyesi gözaltına alındı.

SERVET ÇIKTI

Şüphelilerle birlikte 1 pompalı tüfek, farklı marka ve modellerde silah şarjörleri, bu silahlara ait çeşitli aparatlar, polis telsizleri, böcek ve gizli kamera arama cihazları, örgütün illegal para transferi yaptığı ofiste 1 milyon 794 bin Türk lirası, 118 bin euro, 1 milyon 300 bin dolar, 1 milyon 921 bin Suriye lirası, 4 bin 500 Katar dinarı, 22 bin Mısır poundu, 350 Kuveyt dinarı, 109 bin 500 Suudi Arabistan riali, 47 bin Birleşik Arap Emirlikleri dinarı, 5 bin Ürdün parası, bin 610 İngiliz sterlini, 100 Kanada doları, 8,5 kilogram altın, 18 kilogram ham gümüş ve 7 kilogram külçe gümüş ele geçirildi.

Şüpheliler, İstanbul Terörle Mücadele Şubesinde iki hafta süren gözaltı işlemlerinin ardından 30 Mart’ta adliyeye sevk edildi. İki hücre üyesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



