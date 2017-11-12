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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 34 gözaltı

6 ilçede düzenlenen DEAŞ operasyonunda 34 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

12.11.2017 - 06:20
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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Tuzla, Ümraniye, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde bulunan 7 adrese yaptığı baskınlarda, DEAŞ adına çeşitli bölgelerde savaşlara katılmış ve İstanbul'da faaliyetlerine devam eden 'Yabancı Terörist Savaşçı' olduğu öne sürülen 34 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin eylem arayışında olan kişiler olduğu ileri sürüldü.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 34 gözaltı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında sınırdışı işlemleri başlatıldı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 34 gözaltı

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