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Ege açıklarında deprem

İstanbul'u da sallayan Ege Denizi'ndeki depremin şiddeti 6.2 olarak ölçüldü.

12.06.2017 - 15:31
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Ege açıklarında deprem

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi.

MARMARA VE EGE SALLANDI

Marmara ve Ege'de etkileyen deprem, Çanakkale, İzmir, Bursa, Tekirdağ ve İstanbul'da hissedildi. Depremin merkez üssünün Ege Denizi olduğu kaydedildi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ İZMİR KARABURUN

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Karaburun'un 23 kilometre açığı olan depremin yerin 10 km derinliğinde saat 15.28'de gerçekleştiği belirtildi.

AFAD: 6.2 ŞİDDETİNDE

AFAD depremin büyüklüğünü 6.2 olarak duyurdu.

Yunanistan ise Midilli ve Samos adalarının yakınında gerçekleşen depremin şiddetli şekilde hissedildiğini açıkladı.

Ege açıklarında deprem

 

Ege açıklarında deprem

KARABURUN BELEDİYE BAŞKANI: OLUMSUZ BİR HABER YOK

Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar olumsuz bir haber yok." dedi.

Ege açıklarında deprem

VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Marmara ve Ege'nin 6.2 şiddetinde sallanmasıyla vatandaşlar büyük bir panik yaşadı. Panik halinde dışarıya çıkan vatandaşlar telefonla yakınlarını aradı.

Ege açıklarında deprem

Ege açıklarında deprem

9 ARTÇI DEPREM DAHA OLDU

15.28'de gerçekleşen depremin ardından en büyüğü 4.9 olan 9 artçı sarsıntı daha kaydedildi.

Ege açıklarında deprem

Ege açıklarında deprem

İZMİR VALİSİ: CAN KAYBI YOK

İzmir Valisi Erol Ayyıldız yaptığı açıklamada, "Kentte can kaybı ya da yaralı yok" açıklamasında bulundu.

Ege açıklarında deprem

AZİZ KOCAOĞLU: CAN VE MAL KAYBI YOK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Şu anda İzmir'de bize gelen bir can ve mal kaybı söz konusu değil. En yakın yerimiz Karaburun etkilenecek olan orada da herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu değil. Bütün ekiplerimizle beraber tayakkuz halindeyiz, durumu izliyoruz. Umuyorum can ve mal kaybı olmadan bu felaketi atlatmış oluruz" dedi.

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