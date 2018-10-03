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İstanbul'da ekmek fiyatında değişiklik yok

Vali Vasip Şahin, İstanbul'da ekmek fiyatlarının değişmediğini ve 1.25 TL'den satılmaya devam edeceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 03.10.2018 - 16:06..
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İstanbul'da ekmek fiyatında değişiklik yok

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal İstanbul'daki ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı.

"2016'DAKİ FİYATA DEVAM"

İstanbul Valisi Vasip Şahin, "İstanbul'da ekmek fiyatlarıyla ilgili şu sonuca varıldı. 2016'nın başından beri 250 gram ekmek 1.25 liraydı. Bugün de 1.25 olmaya devam ediyor. 250 gram ekmek fiyatında değişiklik yok. 200 gram ekmek ise 1 lira." diye konuştu.

"HALK EKMEK İHTİYAÇ HALİNDE ÜRETİMİ 2 MİLYONA ÇIKARABİLİR"

İBB Başkanı Mevlüt Uysal ise. "Son günlerdeki dalgalanmadan dolayı bu açıklamayı yapıyoruz. Halk Ekmek üretiminin amacı fiyatlarda dengelemeyi sağlamak ve vatandaşa kaliteli ekmek ulaştırmak. Halk Ekmek, İstanbul'da üretilen ekmeğin yüzde 5-10'unu karşılıyor. Bizim üretimimiz 1 milyon civarında. Kapasite olarak 2 milyona kadar çıkabiliyoruz. Şu anda bizim 250 gram ekmek satış fiyatımız 75 kuruş. Biz esnafımızla rekabet ettmek değil, kamu hizmeti veriyoruz. Biz kamu hizmeti yaparken ekmekte de kamu hizmetini ön plana alırsak, 2 milyon kapasitemizi daha yukarıya çıkarabiliriz. Bu tür tedbirler bu dönemlerde normalin üzerinde artış yapanlara karşı alınmış tedbirler." ifadelerine yer verdi.

İstanbul'da ekmek fiyatında değişiklik yok VİDEO

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