İstanbul'da elektrik kesintileri

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarında bulunan Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Bağcılar, Sultangazi, Güngören, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bakırköy, Eyüp, Kadıköy, Pendik, Maltepe, Ataşehir gibi birçok ilçede elektrikler yok.

BAKANLIK: "HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE"

Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre olumsuz hava şartları iletim hatlarını engelliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizi etkisi altına alan yoğun yağış ve fırtına elektrik iletim hatlarında geçici arızalara sebep olmaktadır." denildi.

"YETERİ KADAR ELEKTRİK ALAMIYORUZ"

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada da, kesintiler "hava şartları nedeniyle Ulusal Elektrik Şebekesi'nden yeteri kadar elektrik" alınamadığı belirtildi.

BEDAŞ'ın anlık veri haritasına göre Avrupa yakasındaki kesintilerin boyutu şöyle;