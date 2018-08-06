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İstanbul'da erkek cesedi bulundu

Sancaktepe'de boş bir arazide başından vurulmuş halde kimliği belirsiz genç bir erkeğin cansız bedenine rastlandı.

İHA | 06.08.2018 - 01:33..
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Sancaktepe’de boş bir arazide kafasından silahla vurulmuş halde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Jandarma cesedin kimliği belirlemek için çalışma başlattı.

İstanbul'da erkek cesedi bulundu

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Abdurrahmangazi mahallesi, Adalet sokak’ta, boş bir arazide, saat 23.30 sıralarında başından vurulmuş halde genç bir erkek cesedi bulundu. Mahallede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da erkek cesedi bulundu

KİMLİK ÇIKMADI

Polis ekipleri çevre güvenliği alarak delil topladı. Yapılan incelemede şahsın üzerinde kimlik çıkmadığı bildirildi. Şahsın kimliğini belirlemeye çalışan polis ekipleri, fail yada failleri yakalamak için çalışma başlattı.

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