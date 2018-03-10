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Nerede o eski İstanbul kışları

İBB Kültür A.Ş. İstanbul'a ait kış fotoğraflarından ve hikayelerden oluşan Alican Küçükcan imzalı 'Kar Kış İstanbul' isimli kitapta eski İstanbul'un kar, kış manzaraları yer alıyor.

İHA | 10.03.2018 - 12:17..
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Nerede o eski İstanbul kışları

Geçmiş döneme ait çok sayıda kış fotoğraflarının olduğu çalışmada 1954 yılında Tuna nehrinden kopan buz kütlelerinin İstanbul Boğazı'nı doldurduğu fotoğraf dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş., konumu sebebiyle ani hava değişimlerine sahne olan ve yakın geçmişte çok çetin kışlar geçiren İstanbul’a ait fotoğraflar ve hikayelerinden oluşan bir kitap yayımladı.

Kar Kış İstanbul adıyla yayımlanan kitapta, 20'nci yüzyıl başından son çeyreğine kadarki döneme ait kış manzaraları ve gündelik hayata ait 80 fotoğraf yer alıyor.

Nerede o eski İstanbul kışları

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Okuyucu; Taksim, Kadıköy, Sultanahmet, Rumeli Hisarı, Beşiktaş ve Üsküdar’ın beyazlar altındaki ama sararmış görsellerinde nostaljik bir yolculuğa çıkıyor.

Nerede o eski İstanbul kışları

Kar Kış İstanbul’un sayfalarında, aniden bastıran kar sebebiyle son dolmuşa sığışmaya çalışan kalabalıklarla; kapalı yollar sebebiyle gelemeyen un kamyonları, ekmeksiz kalan mahallelerle; ayakkabıları zarar görmesin diye hamalların 25 kuruşa taşıdığı insan manzaraları.

Nerede o eski İstanbul kışları

Tuna’dan gelen kopup gelen buz kütleleri; iki kıta arasını yürüyerek geçecek olmanın heyecanı içinde gençlerle; teneke kutular içinde yaktıkları çıralarla umutlarını ısıtmaya çalışan esnaflarla karşılaşacaksınız.

Nerede o eski İstanbul kışları

Kültür Medeniyet Serisi’nin 34. kitabı olarak okuyucu ile buluşan “Kar Kış İstanbul”u araştırmacı yazar Alican Küçükcan kendi koleksiyonundan derledi.

Küçükcan kitabı, “Dünya gözüyle gördüğüm kışları, o kışları yaşayan insanları ceplerindeki hikâyelerle beraber resmettim. Bazen şehir mobilyası oldum, bazen bir otobüsün içindeydim. Eprimiş eldivenleriyle kartopu yapan çocuktum, çokça karların içinde tüm masumluğuyla yuvarlanan yeni yetişkin” cümleleriyle anlatıyor.

Nerede o eski İstanbul kışları

Kar Kış İstanbul’un sayfalarından ve Küçükcan’ın kaleminden hikâyelerle bakanın içini ısıtan kış manzaraları fotoğrafları büyük beğeni topladı. Özellikle 1954 yılında Tuna nehrinden kopan buz kütlelerinin boğazı doldurmasıyla o dönemde İstanbullular iki kıta arasında yürümenin heyecanını yaşamıştı.

Nerede o eski İstanbul kışları

Kendine özgü güzelliği, her mevsim yeni ve yeniden başlayan tadıyla İstanbul, yaşamın merkezinde yer almaktadır. Kış mevsimi dendiğinde akla soğuk gelir ancak kış, birleştiren, yakınlaştıran, paylaştıran bir mevsimdir.

Belki de akla hüzün gelir ama hangimiz bir kar manzarasına baktığımızda, kartopu oynayanları gördüğümüzde tebessüm etmeyiz.

Nerede o eski İstanbul kışları

Kış mevsiminin soğuk anlamı içinde sıcaklık barındırır. Kar Kış İstanbul isimli kitap İstanbullulara bir nostalji yaşatacak, kışın soğuğunu unutturacak, 1929, 1954 ve 1967 yıllarına ait çok keyifli fotoğraf ve hikayelerden oluşmaktadır.

Nerede o eski İstanbul kışları

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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