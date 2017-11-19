taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.239
USD
3,8776
EURO
4,5712
ALTIN
161,32
PETR
62,7100

İstanbul'da eylem hazırlığındaki terörist aranıyor

Eylem için İstanbul'a geldiği tespit edilen "Baver" kod adlı terörist Yunus Sanamalı'nın yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

19.11.2017 - 17:29
  1. Haberler
  2. İç Haber

Emniyet ve istihbarat birimleri, terör örgütü PKK'nın kırsal kadrosunda yer alan Yunus Sanamalı'nın sansasyonel eylem için kısa süre önce İstanbul'a geldiğini belirledi.

FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI

Yakalanmamak için sahte kimlik kullandığı ve sürekli yer değiştirdiği kaydedilen teröristin fotoğrafları basınla paylaşıldı.

İstanbul'da eylem hazırlığındaki terörist aranıyor

Yetkililer, şüpheliyi gören vatandaşları, polise ihbarda bulunmaları konusunda uyardı.

İstanbul'da eylem hazırlığındaki terörist aranıyor

Bu arada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, Sanamalı'ya keşif, barınma, ulaşım ve lojistik destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı.

Sanamalı ile kendisine yardım ve yataklık yaptığı belirtilen 3 kişinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Mersin'de dolu ve şiddetli yağış etkili oldu
Mersin'de etkili olan dolu ve şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Özhaseki: İklim toplantısından rest çekerek ayrıldık
BM İklim Değişikliği Konferansı'na katılan Bakan Özhaseki, Türkiye'den karbon emisyonu azaltılmasının istenmesine tepki gösterdi.
Aya Yorgi Kilisesi biten restorasyonun ardından açıldı
Edirnekapı'da bulunan Rum Ortodoks Kilisesi Aya Yorgi, 3 yıllık restorasyon çalışmalarının ardından bugün törenle açıldı.
Terörist cenazesine katılan HDP'li vekillere suç duyurusu
HDP'li vekiller Diyarbakır'da terör örgütü PKK liderinin cenazesine katılmıştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Leyla Alaton'dan kadınlar hakkında güldüren tespit

Leyla Alaton'dan kadınlar hakkında güldüren tespit

227
FETO, Naim Süleymanoğlu'nun akrabasından dayak yemiş

FETO, Naim Süleymanoğlu'nun akrabasından dayak yemiş

141
Yunanistan'ın tatbikat korkusu

Yunanistan'ın tatbikat korkusu

115
Süleymanoğlu'nun ezeli rakibi Leonidis cenazedeydi

Süleymanoğlu'nun ezeli rakibi Leonidis cenazedeydi

73
Amerikalı generalden nükleer silah ve Trump çıkışı

Amerikalı generalden nükleer silah ve Trump çıkışı

46
HDP'li vekiller Şırnak'ta öldürülen PKK'lının cenazesinde

HDP'li vekiller Şırnak'ta öldürülen PKK'lının cenazesinde

380
Milli gururumuz Süleymanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Milli gururumuz Süleymanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

98
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM