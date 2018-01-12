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İstanbul'da gayrimenkul 10 yılda kazandırdı

Son 10 yılda fiyatı İstanbul'da ortalama yüzde 174 artan gayrimenkul, yatırımcısına gelir getirdi.

AA | 12.01.2018 - 13:07..
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Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre, son 10 yılda fiyatı İstanbul'da ortalama yüzde 174 artan gayrimenkul, yatırımcısına yaklaşık yüzde 110 getiri sağlayan borsa ve yüzde 163 değerlenen euroyu geride bıraktı.

İstanbul'da gayrimenkul 10 yılda kazandırdı

METREKARE FİYATLARI YÜKSELDİ

Dolar, yüzde 226 artış kaydederken, gayrimenkulde metrekare fiyatları Kadıköy'de yüzde 291, Beşiktaş'ta yüzde 288, Bakırköy'de yüzde 272, Sarıyer'de yüzde 259, Zeytinburnu'nda yüzde 241 ve Küçükçekmece'de yüzde 224 yükseldi.

İstanbul'da gayrimenkul 10 yılda kazandırdı

ORTALAMANIN ÜZERİNDE ARTIŞ

Ortalamanın üzerinde fiyat artışı yaşanan diğer ilçeler ise yüzde 222 ile Bağcılar, yüzde 212 ile Maltepe, yüzde 204 ile Kartal ve yüzde 180 ile Ümraniye oldu. Yatırımcısına getiri anlamında gayrimenkulü sollayan altın ise son 10 yılda yüzde 398 artış kaydetti.

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