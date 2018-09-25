İstanbul'da gece fırtınası

İstanbul'da yer yer ağaçlar devrilme aşamasına gelirken, İstanbul Boğazı’nda dalgalar kıyıya çarparak yüksekliğe çıkıyor.





DALGALAR KIYIYA VURDU

İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan rüzgar, etkisini gece de sürdürüyor. Rüzgar genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor.

İstanbul Boğazı kıyılarında dalgaların sahile çarpmasıyla su seviyesi artarken, Üsküdar Kız Kulesi ve Kuzguncuk sahilde ise ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Rüzgarın sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi.



