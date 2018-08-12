İstanbul'da genç kız boğulmaktan son anda kurtarıldı

İstanbul’a gelerek teyzesinde kalmaya başlayan Şeyma I.’yı annesi aradı. Ancak telefonda annesiyle tartışan genç kız, bir süre sonra vatandaşların gözü önünde denize atladı. Genç kızın denize atladığını gören vatandaşlar koşarak olay yerine geldi.

VATANDAŞLARIN ÇABASIYLA KURTARILDI

Vatandaşların kızı kurtarmak için koştukları esnada sahilde balık tutan vatandaşlar da durumu fark etti. Bir vatandaş kızı kurtarmak için olta uzatırken, bir diğeri ise ters bir şekilde denize uzandı. Genç kız vatandaşların çabasıyla kısa sürede kurtarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sahildeki banklara oturtulan ve titrediği görülen genç kızın üstüne ise battaniye örtüldü. Çevredeki vatandaşların konuşarak ikna etmeye ve sakinleştirmeye çalıştığı genç kız, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"BACAKLARINDAN TUTTUK"

Olayı gören vatandaşlar, "Oltayı atmış bekliyordum. Denizde bir siyahlık gördüm, bana yüzme bilmiyorum deyince oltayı çevirip tutturdum. Sonra bağırdım arkadaşlar geldi. Annesiyle arası açılmış, bir araya gelmiyormuş. Bir vatandaş uzandı onu bacaklarından tuttuk, sonra kızı dışarıya çıkarttık. Allah'tan ters akıntı vardı, normal akıntı olsaydı tutamazdık" dedi.