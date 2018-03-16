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İstanbul'da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu

Türkiye genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 25 kişiyi yakalamak için 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İHA | 16.03.2018 - 07:05..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ve çok sayıda sivil ekip destek verdi.

İstanbul'da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu

25 KİŞİYE YÖNELİK 18 ADRESE BASKIN

Vatan Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler şafak vakti ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. 25 kişiye yönelik operasyonda 18 adrese eş zamanlı girildi. Evlerde bulunan şüphelileri gözaltına alan ekipler evlerdeki aramalarını sürdürüyor.

İstanbul'da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu

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