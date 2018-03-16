İstanbul'da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, 15 Temmuz'da darbe girişiminin başarılı olması halinde Suriye'de yuvalanmış 35 bin teröristin Türkiye'ye geçeceğini söyledi.

'35 bin terörist, o tünellerden Türkiye'ye girecekti'

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Engelli vatandaş hatalı park mağduru oldu

Zonguldak'ta bir sürücünün yaya geçidine park ettiği otomobilden dolayı engelli rampasını kullanamayan fiziksel engelli bir vatandaş, kaldırıma çıkabilmek için 40 dakika bekledi.