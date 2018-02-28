İstanbul'da hava sıcaklıkları hızla düşecek

İstanbul'da dün başlayan yağış bugün sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur şeklinde devam ediyor.

Taksim'de yağmur nedeniyle bazı vatandaşlar ıslanmamak için dükkan saçaklarına sığındı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

TRAFİKTE YOĞUNLUK VAR

Yağmur, trafikte de yoğunluğa neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasında saat 09.00 sıralarında kentteki trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı.

BUZLANMAYA DİKKAT

Meteoroloji verilerinde, hava sıcaklığının gün içinde hızla düşeceği belirtilirken yetkililer, gece buzlanma beklendiğini söyleyerek dikkatli olunması konusunda İstanbullulara uyarıda bulundu.