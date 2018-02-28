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İstanbul'da hava sıcaklıkları hızla düşecek

Şehirde sağanak yağmur devam ederken yetkililer sıcaklıkların gün içinde düşmeye devam edeceği ve gece saatlerinde buzlanma olacağı konusunda kent sakinlerini uyardı.

DHA | 28.02.2018 - 09:32..
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İstanbul'da dün başlayan yağış bugün sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur şeklinde devam ediyor.

İstanbul'da hava sıcaklıkları hızla düşecek

Taksim'de yağmur nedeniyle bazı vatandaşlar ıslanmamak için dükkan saçaklarına sığındı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

İstanbul'da hava sıcaklıkları hızla düşecek

TRAFİKTE YOĞUNLUK VAR

Yağmur, trafikte de yoğunluğa neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasında saat 09.00 sıralarında kentteki trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı.

İstanbul'da hava sıcaklıkları hızla düşecek

BUZLANMAYA DİKKAT

Meteoroloji verilerinde, hava sıcaklığının gün içinde hızla düşeceği belirtilirken yetkililer, gece buzlanma beklendiğini söyleyerek dikkatli olunması konusunda İstanbullulara uyarıda bulundu.

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