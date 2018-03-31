taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.930
USD
3,9551
EURO
4,8758
ALTIN
168,60
PETR
69,4400

İstanbul'da huzur operasyonu: 155 gözaltı

İstanbul'da hava destekli yapılan Yeditepe ve Türkiye Huzur uygulamasında 155 kişi gözaltına alındı.

İHA | 31.03.2018 - 03:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul’da gerçekleştirilen Yeditepe ve Türkiye Huzur Uygulamaları sona erdi. Yeditepe Huzur Uygulamasında 11 bin 987 kişi sorgulandı. Sorgulanan kişilerden 108 kişi gözaltına alındı. Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması'nda ise 47 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da huzur operasyonu: 155 gözaltı


İKİ UYGULAMADA 155 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aynı uygulamada 2 adet silah, uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Yeditepe huzur uygulamasında 387 işyeri denetlenirken 18 işyeri hakkında idari işlem yapıldı. Uygulamada 183 bin 946 TL ceza kesildi.

Türkiye Huzur ve Güven Uygulamasında ise 18 bin 361 kişi sorgulandı. Sorgulanan 47 şahıs gözaltına alındı. Bir kuru sıkı ele geçirilirken bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Toplam 28 bin 434 TL ceza kesildi. Öte yandan gözaltına alınan şahıslardan birinin adam öldürmeden, iki kişi adam yaralamadan arandığı öğrenildi.

İstanbul'da huzur operasyonu: 155 gözaltı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Prof. Dr. Bahadır Erdem: Suudi Arabistan proje ülkedir

Prof. Dr. Bahadır Erdem: Suudi Arabistan proje ülkedir

35
DAP Yapı Nişantaşı ve Çekmeköy ihalelerini aldı

DAP Yapı Nişantaşı ve Çekmeköy ihalelerini aldı

0
Cerablus'ta TSK'ya Türk bayrağıyla destek verildi

Cerablus'ta TSK'ya Türk bayrağıyla destek verildi

20
BMGK toplandı açık oturum kararı çıktı

BMGK toplandı açık oturum kararı çıktı

10
Kahramanmaraş'ta kaza: İkiye ayrılan araçtan sağ çıktılar

Kahramanmaraş'ta kaza: İkiye ayrılan araçtan sağ çıktılar

15
Elazığ 3.8 ile sallandı

Elazığ 3.8 ile sallandı

2
Manisa'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Manisa'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM