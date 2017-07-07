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İstanbul'da ilk 15 Temmuz kararı

İstanbul'daki "15 Temmuz Darbe Girişimi" davalarında ilk karar açıklandı.

07.07.2017 - 16:34
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İstanbul'da ilk 15 Temmuz kararı

15 Temmuz gecesi İstanbul Valiliği'ni ele geçirmeye çalışan darbeciler hakkındaki tamamlanan iddianamenin ardından dava görülmeye başlanmıştı.

3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS CEZASI İSTENİYORDU

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklar hakkında "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış hapis cezası isteniyordu.

İstanbul'da ilk 15 Temmuz kararı

1 ASTSUBAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Davanın bugün görülen duruşmasında mahkeme, 1 astsubaya "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

23 ERE BERAAT

23 er ise davadan beraat etti.

Darbe girişimi gecesi, Valilik binasında yaşananlar

İstanbul'da ilk 15 Temmuz kararı

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