Kurban kesimi öncesi sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, sokaklarda başı boş şekilde koşmaya başladı. Kurbanlık hayvanın sahibi ve çevredekiler ise hayvanı yakalamak için peşinden koşmaya başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda kaçan boğanın insanların üzerine doğru gittiği de görüldü. Bir kadına çarpan boğa, uzun uğraşlar sonucu yakalandı.

İstanbul'da kaçan kurbanlık boğa ortalığı karıştırdı VİDEO

YAŞANAN ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, boğanın kaçması insanların kovalaması görülüyor. Görüntüler arasında Boğa'nın bir kadına çarpması da yer alıyor.