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İstanbul'da konut satışları arttı

İstanbul genelinde yapılan araştırmalarda satılık konutların yüzde 15 oranında arttığı tespit edildi.

Haber Merkezi | 09.08.2018 - 16:11..
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2018 yılının son 6 aylık süresi içerisinde hem satılık, hem de kiralık dairelerde artış yaşandı. İkinci el konut satış piyasasında özellikle 5 ilde ve Anadolu'daki şehirlerde bir ivme yaşandı.

İstanbul'da konut satışları arttı

YÜZDE 15'LİK ARTIŞ

İstanbul genelindeki satışlar son 6 ayda yüzde 15 artış gösterdi. İstanbul'da Beşiktaş ve Eyüp en çok dikkat çeken ilçeler oldu. Bunun yanı sıra Ankara'da Yenimahalle, İzmir'de Foça, Bursa'da İznik ve Antalya'da ise Aksu öne çıktı.

Türkiye genelinde satılık konutlarda yıllık artış %6,51 olarak gerçekleşirken, kiralık konutlarda yıllık artış metrekare fiyatı başına %4,76 olarak belirlendi.

İstanbul'da konut satışları arttı

AMORTİSMAN SÜRESİ 21 YIL

Ülke genelinde konutların amortisman süresi ise ortalama 21 yıl olarak hesaplandı. Şubat ayından bu yana satılık konut fiyatı en çok artan şehir %17 artışla Bilecik oldu.

Bu ilimizi Amasya, İstanbul, Erzincan ve Giresun takip etti. Fiyatların en çok düştüğü iller ise %7 düşüş gösteren Mardin ve Sivas ile %4 düşen Batman ve Rize oldu.

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