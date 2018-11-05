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İstanbul'da makas atan sürücü yakalandı

D-100 karayolunda makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücü gözaltına alındı.

DHA | 05.11.2018 - 17:44..
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İstanbul'da bir sürücü farklı zamanlarda trafik güvenlliğini tehlikeye düşürecek şekilde makas atarak araç kullanmış ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı.

GÖZALTINDA

Tepki çeken görüntüler üzerine Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Yapılan çalışmalar kapsamında sürücü yakalanarak, gözaltına alındı. 
Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, sürücü bir farklı zamanlarda bir kaç yerde makas atarak trafikte ilerlerken görüntülenmişti.

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