Sağlıklı böbrekler için hangi baharatlar kullanılmalı?

1 Konsensus anketinin sonuçlarında İyi Parti baraj altında Anket sonuçlarına göre, AK Parti açık ara farkla diğer partileri geride bırakıyor. Ankette, İyi Parti'nin oy oranının ise HDP'nin bile gerisinde kaldığı görülüyor.

2 Diyarbakır’da sahte engelli raporu operasyonu Diyarbakır’da sahte engelli raporları ile devletten aylık maaş ve Özel Tüketim Vergisinden muaf araç alarak devleti zarara uğratanlara operasyon yapıldı.

3 İstanbul'da motosiklete bebeğiyle binen çift kamerada İstanbul'da kasksız yolculuk yapan bir çift, sadece kendilerinin değil, bebeklerinin de hayatını tehlikeye attı.

4 HDP'ye oy veren beyaz Türklere Hasip Kaplan şoku Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalefet olsun diye, CHP'den umudu kesip HDP'nin arkasına takılan Türk seçmen, Hasip Kaplan'ın "Türk istemiyoruz" sözleri karşısında ne hissetmiştir?

5 Gaziosmanpaşa’da 50 yıllık sorun çözüme kavuşuyor İlçede, halkın yoğun olarak yaşadığı yerleşim alanları üzerinde bulunan yüksek gerilim hatları sökülerek, yer altına alınıyor.

6 Poşetin içinde 5 bin ecstasy hap ele geçirildi Konya'da narkotik ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde, üzerinde 'Herşey çocukların mutluluğu için' yazan poşetin içinde yaklaşık 5 bin ecstasy hap ele geçirildi.