İstanbul'da motosiklete bebeğiyle binen çift kamerada

İstanbul’da trafikte bebekleriyle birlikte kasksız şekilde yolculuk yapan aile, görenleri hayrete düşürdü.
HEM KENDİLERİNİN HEM BEBEKLERİNİN HAYATINI HİÇE SAYDI
Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde motosikletli şahsın arkasına bindirdiği eşi ve bebeğiyle ana yolda ilerlediği görüldü.
İstanbul'da motosiklete bebeğiyle binen çift VİDEO
KASKSIZ OLDUKLARI GÖRÜLDÜ
Arkada oturan annenin bebeğine sarıldığı görülen görüntülerde çiftin kaskız olduğu da kameralara yansıdı. Kendilerinin yanı sıra bebeklerinin de canının hiçe sayan çift, görenlerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti.