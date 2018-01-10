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İstanbul'da motosiklete bebeğiyle binen çift kamerada

İstanbul'da kasksız yolculuk yapan bir çift, sadece kendilerinin değil, bebeklerinin de hayatını tehlikeye attı.

İHA | 10.01.2018 - 09:44..
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İstanbul’da trafikte bebekleriyle birlikte kasksız şekilde yolculuk yapan aile, görenleri hayrete düşürdü.

İstanbul'da motosiklete bebeğiyle binen çift kamerada

HEM KENDİLERİNİN HEM BEBEKLERİNİN HAYATINI HİÇE SAYDI

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde motosikletli şahsın arkasına bindirdiği eşi ve bebeğiyle ana yolda ilerlediği görüldü.

İstanbul'da motosiklete bebeğiyle binen çift VİDEO

KASKSIZ OLDUKLARI GÖRÜLDÜ

Arkada oturan annenin bebeğine sarıldığı görülen görüntülerde çiftin kaskız olduğu da kameralara yansıdı. Kendilerinin yanı sıra bebeklerinin de canının hiçe sayan çift, görenlerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti.

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