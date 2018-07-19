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İstanbul’da narkotik operasyonu: 23 gözaltı

İstanbul'da yoğun güvenlik önlemleri altında 28 adrese düzenlenen operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

İHA | 19.07.2018 - 08:31..
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul’un bir çok ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonuna Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

İstanbul’da narkotik operasyonu: 23 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı.

İstanbul’da narkotik operasyonu: 23 gözaltı

28 ADRESE BASKIN

Düzenlenen operasyon kapsamında Küçükçekmece, Eyüp ve Avcılar ilçelerinde önceden belirlenen 28 adrese kapılar koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak girildi. Özel harekat polislerinin operasyon yapılan sokaklarda güvenlik önlemi alındığı görüldü.

İstanbul’da narkotik operasyonu: 23 gözaltı

23 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Küçükçekmece, Eyüp ve Avcılar’da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve 2 adet silah ele geçirilirken, olayla ilgili 23 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İstanbul’da narkotik operasyonu: 23 gözaltı

İstanbul’da narkotik operasyonu: 23 gözaltı

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