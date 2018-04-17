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İstanbul’da nefes kesen şafak operasyonu: 15 gözaltı

Çekmeköy ve Ümraniye’de uyuşturucu madde depolandığı ve ticaretinin yapıldığını tespit edilen 16 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İHA | 17.04.2018 - 07:48..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, Çekmeköy ve Ümraniye’de 16 farklı adreste uyuşturucu madde depolandığı ve ticaretinin yapıldığını tespit etti.

İstanbul’da nefes kesen şafak operasyonu: 15 gözaltı

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen adreslerde fiziki ve teknik takiplerini tamamlayan narkotimler, şafak vakti özel harekat polislerinin ve helikopter desteğiyle adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 15 şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde, şırınga ve sentetik uyuşturucular ele geçirildi.

İstanbul’da nefes kesen şafak operasyonu: 15 gözaltı

1 TON UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Narkotik Şube Müdürlüğü’nün aramaları sonucu 1 ton uyuşturucu madde ele geçirilmişti. 1 tonluk uyuşturucu maddesinin kaçan firarisi M.Y, yapılan operasyon sonucu evinde kıskıvrak yakalandı.

İstanbul’da nefes kesen şafak operasyonu: 15 gözaltı



İstanbul’da nefes kesen şafak operasyonu: 15 gözaltı



İstanbul’da nefes kesen şafak operasyonu: 15 gözaltı

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