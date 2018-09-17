2018-2019 eğitim-öğretim yılının başladığı ilk gün İstanbul trafiğinde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk başladı.
Özellikle köprü girişleri ve köprüye bağlantı yollarında trafik durma noktasına geldi.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve köprüye bağlantı yollarında trafik kilitlendi. Oluşan yoğun trafik ise havadan görüntülendi.
Görüntülerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne girişlerde trafiğin oldukça yavaş ilerlediği görülürken, bağlantı yolunda da trafiğin neredeyse tamamen durduğu görülüyor.
İstanbul’da okulların açıldığı ilk gün oluşan trafik görüntülendi ViDEO