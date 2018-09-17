İstanbul’da okulların açıldığı ilk gün oluşan trafik görüntülendi

Toptancılık yapan gelinin babası, damadın ailesinin evine hediye olarak patates ve soğan götürdü. Bu durum aileler arasında krize neden olunca 15 günlük evli çift, soluğu mahkemede aldı.

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Sayısal dersler artık çocuk oyuncağı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknokenti'nde, ilköğretim ve lise matematik, fizik ve geometri derslerinin daha pratik ve eğlenceli bir yolla öğretilmesini hedefleyen bilimsel oyuncaklar geliştirildi.