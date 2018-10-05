İstanbul'da pahalı ekmek satanlar konumla bulunacak

Dövizlerdeki artışı rant haline getirmeye çalışanlardan biri de fırıncılar. Un fiyatlarını bahane ederek ekmekte fiyat artışına giden fırıncılar hemen her yerde farklı fiyatlara ekmek satıyor.

İBB duruma el atarak fiyatın 1 lira 25 kuruş'un üzerinden satanların Beyaz Masa ile irtibata geçerek ihbarda bulunması çağrısını yaptı.

FİYAT ARTIŞI İLE MÜCADELE

İstanbul’da 200 gramlık ekmeğin 1 lira, 250 gramlık ekmeğin de 1.25 liradan satılması gerektiğini açıkladıktan sonra bu açıklamalarını Twitter’a taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Valisi Vasip Şahin’e yüzlerce vatandaş yanıt verdi. Vatandaşlar İstanbul’da aylardır 200 gramlık ekmeğin 1.25 liradan, 250 gramlık ekmeğin de 1.5 liradan satıldığını belirtti.

KONUMLU MÜCADELE

İstanbul’da ekmek fiyatları 27 Temmuz’da zamlanmış, Ticaret Bakanlığı’nın zam yapılmayacağını duyurmasına rağmen 200 gramlık ekmek 1.25 liradan, 250 gramlık ekmek de 1.5 liradan satılmaya başlanmıştı. Bu hafta başında başkentte fırıncılar ekmeğe zam olacağını, ardından da Ticaret Bakanlığı zamma izin vermediğini açıkladı.

İstanbul’da da zamma izin verilmediği halde fiilen fiyatın yükseldiği basında yer almıştı. Bunun üzerine önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve İstanbul Valisi ekmek fiyatına ilişkin açıklama yaptı. Zamlı fiyattan ekmek satanlara ilişkin Beyaz Masa ile Whatsapp ihbar hattı üzerinden şikayette bulunulabileceği açıklandı.