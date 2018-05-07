Bir süre önce İstanbul’a gelen Ukraynalı öğrenci grubu, Kiev’e gitmek için Atatürk Havalimanı’na geldi.

PARA İÇİN ŞARKI SÖYLEDİLER

Paraları kalmayan ancak su, çay, kahve gibi içeceklerden almak isteyen öğrenciler, daha sonra Dış Hatlar Gidiş Arındırılmış Salon’da yolculardan para toplamak için şarkı söylemeye başladı.

İSTEKLERİNİ ALIP UÇAĞA GİTTİLER

Başlarındaki kadın öğretmen de öğrencilerin bu ilginç girişimini destekledi. Yolcular şarkıları keyifle dinlerken, öğrencilerin tuttuğu şapkaya da para attılar. Topladıkları paralarla kendilerine içecekler alan öğrenciler, daha sonra şarkı söyleyerek uçağın kapısına kadar gittiler.

İstanbul'da parasız kalan öğrenciler şarkı söyledi VİDEO