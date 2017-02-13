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İstanbul'da PKK'lı teröristlere eş zamanlı operasyon

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda, 70 şüpheli yakalandı.

13.02.2017 - 06:05
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İstanbul'da PKK'lı teröristlere eş zamanlı operasyon

İstanbul'da PKK'lı teröristlere eş zamanlı operasyon

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelecek günlerde PKK mensuplarınca kent genelinde bombalı, silahlı veya molotofkokteylli saldırılar düzenleneceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

104 ADRESE BASKIN

Ekipler, soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 104 örgüt üyesinin yakalanması için 104 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, zanlılardan 70'i gözaltına alındı.

İstanbul'da PKK'lı teröristlere eş zamanlı operasyon

ELE GEÇİRİLENLER

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 pompalı tüfek, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, çok sayıda mermi ve örgütsel doküman ile şifrelenmiş dijital malzemeler ele geçirildi.

34 ZANLI ARANIYOR

Sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor. Diğer 34 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Okmeydanı'nda helikopter destekli terör operasyonu VİDEO

İstanbul'da PKK'lı teröristlere eş zamanlı operasyon

İstanbul'da PKK'lı teröristlere eş zamanlı operasyon

İstanbul'da PKK'lı teröristlere eş zamanlı operasyon

İstanbul'da PKK'lı teröristlere eş zamanlı operasyon

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