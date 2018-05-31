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İstanbul’da plaj sezonu açılıyor

İstanbulluların denize hasretini sona erdiren Avrupa ve Anadolu yakasındaki plajlar, 1 Haziran’dan itibaren hizmet vermeye başlıyor.

İHA | 31.05.2018 - 09:54..
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Düzenli olarak deniz suyu temizlik oranları ölçülen ve gün boyu kumsalların temizlendiği Menekşe, Güneş, Caddebostan 1, 2, 3 plajlarında İstanbullular gönül rahatlığıyla deniz keyfini yaşayacak.

Plajlarda halkın keyifli bir gün geçirebilmesi amacıyla spor ve eğlence aktiviteleri de düzenlenecek.

İstanbul’da plaj sezonu açılıyor

Soyunma kabinleri, duş alanları, şezlong ve şemsiyelerin bulunduğu plajlarda ayrıca şort, oyun topları, yüzme simitleri gibi çeşitli deniz malzemeleri de temin edilebiliyor.

İBB CANKURTARANLARI GEÇEN YIL 4 BİN 740 KİŞİYİ BOĞULMAKTAN KURTARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanlarında bulunan tüm plajlarda güvenlik ve cankurtaran personeliyle gerekli tedbirleri alıyor. İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı cankurtaran ekipleri İstanbul’da 12 ilçede bulunan toplam 47 bin 800 metre uzunluğundaki 38 plajda cankurtaran hizmeti veriyor.

İstanbul’da plaj sezonu açılıyor

İBB ekipleri plajlarda; 35 jet-Ski, 7 kurtarma botu, 2 adet can simidi taşıyan drone, 14 ATV aracı ve 190 adet gözetleme kulesi ve 481 cankurtaran personeli ile vatandaşların can güvenliği için var gücüyle çalışıyor.

İstanbul’da plaj sezonu açılıyor

Cankurtaran ekipleri, geçen yıl 4 bin 740 vatandaşın, 2005 yılından bu yana ise toplam 46 bin 561 vatandaşın kurtarılmasını sağladı.

İstanbul’da plaj sezonu açılıyor

HİZMET VERECEK PLAJLAR VE GENEL ÖZELLİKLERİ

Menekşe Plajı: 630 metrelik plajda; 200 şezlong, 300 şemsiye, 20 soyunma kabini, 10 duş, 20 WC, cankurtaran mobosu, 4 adet cankurtaran kulesi, 4 adet seyyar kule, cankurtaran personeli, büfe, emanet dolabı ve 120 araçlık otopark alanı bulunuyor. Plaj, ücretsiz hizmet veriyor.

Güneş Plajı: 840 metrelik plajda; 1200 şezlong, 1590 şemsiye, 25 WC, 144 soyunma kabini, 24 duş, 165 emanet dolabı, cankurtaran mobosu, 4 adet cankurtaran kulesi, cankurtaran personeli, güvenlik kabini, büfe ve 240 araçlık otopark bulunuyor. Plaj giriş ücreti 22 TL, öğrenciler için ise 11 TL (şezlong + şemsiye).

İstanbul’da plaj sezonu açılıyor

Caddebostan- 1: 450 metrelik plajda; 800 şezlong, 600 şemsiye, 8 duş, 18 soyunma kabini, cankurtaran mobosu, 3 cankurtaran kulesi, WC ve 2 büfe bulunuyor. Plaj giriş ücreti 22 TL, öğrenciler için 11 TL (şezlong + şemsiye).

Caddebostan-2: 300 metrelik plajda; 500 şezlong, 300 şemsiye, 16 soyunma kabini, 8 duş, WC, cankurtaran mobosu, 3 adet cankurtaran kulesi, 3 adet seyyar kule ve 2 büfe bulunuyor. Plaj, ücretsiz hizmet veriyor.

İstanbul’da plaj sezonu açılıyor

Caddebostan-3: 250 metrelik plajda; 100 şezlong, 100 şemsiye, 3 adet cankurtaran kulesi, 3 adet seyyar kule, 4 soyunma kabini, 4 duş, WC ve büfe bulunuyor. Plaj, ücretsiz hizmet veriyor.

İstanbul’da plaj sezonu açılıyor

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