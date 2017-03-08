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İstanbul'da sadaka kutusunu çalan hırsız kamerada

Esenler’de bir telefon bayisine giren 2 kişi, öğrenciler için yardım toplanan sadaka kutusunu çaldı.

08.03.2017 - 10:32
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İstanbul Esenler'de iki şüpheli şahıs bir telefon bayisine girdi. Şüphelilerden birisi etrafı gözetlerken diğeri telefonunun bozuk olduğunu ve işlem yaptırmak istediğini söyleyerek bir çalışandan yardım istedi.

SADAKA KUTUSUNU ÇALDI

Dükkandaki çalışanların dikkatinin dağılmasını fırsat bilen diğer şüpheli sadaka kutusuna yöneldi. Ardından sadaka kutusunu paltosunun altına saklayarak çalan şahıs kayıplara karıştı.

İstanbul'da sadaka kutusunu çalan hırsız kamerada

O ANLAR KAMERADA

Sadaka kutusunun öğrencilere yardım amaçlı dükkanda tutulduğu öğrenildi. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Sadaka kutusu hırsızlığı kamerada

"ÖĞRENCİLER İÇİN..."

İşyeri çalışanlarından Tayfun Açıkgöz olayla ilgili olarak, "Şahıs buraya müşteri kılığında geldi, telefonla alakalı bir şey sordu, telefona baktık daha sonrasında telefonu arkadaşıma gösterdim. Daha sonra bana bir şeyler söyledi bir anlık dalgınlığıma geldi, sadaka kutusunu ilk olarak itekledi, kutuyu kendi yönüne çekti, elindeki montunun altına aldı ve devam etti biz bir şey göremedik. Olayın olduğunu birkaç saat sonra anladık ve sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark ettik. Hemen kamera görüntülerine baktık zaten görüntülerde şahıs belli oluyordu. İçinde 80 - 100 Türk Lirası civarında para vardı. Lise öğrencilerine yardım amaçlı kullanıyorduk onlar için topluyorduk.” dedi.

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