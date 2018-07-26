İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul'da dün yağan sağanak yağış nedeniyle hayat felç oldu. Trafik durma noktasına gelirken metro seferlerinde de su baskınları nedeniyle aksamalar yaşandı.

5 GÜN YAĞIŞLI OLACAK

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, İstanbul'da önümüzdeki 5 gün yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

BUGÜN SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR

Bugün ise bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da beklenen sağanak yağış sabah saatlerinde başladı.

Öğle saatlerinden sonra (12.00 - 18.00 arası) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün bekleniyor.

TÜRKİYE GENELİNDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Ordu, Giresun, Hatay, Osmaniye, Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Adana'nın kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Kastamonu çevreleri ile Muğla'nın iç kesimleri, Burdur'un ve Isparta'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.