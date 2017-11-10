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İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor

İstanbul'un doğu kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya çevresinde hafif sağanak yağış bekleniyor.

10.11.2017 - 11:02
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SAĞANAK

Parçalı, yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un doğu kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya çevresinde günün hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Bölgede hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği, rüzgarın batı ve kuzeybatı (karayel), öğleden sonra kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

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