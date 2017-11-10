İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor

Anıtkabir ilk kez böyle görüntülendi

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bir Türk firmasında çalışan işçiler, 10 Kasım için tören düzenledi.

Çin'de yaşayan Chen Ming isimli bir adam, sevgilisine 25 adet iPhone X ile evlenme teklif etti.

1 Kemal Kılıçdaroğlu kimdir 90’lardaki SSK Genel Müdürlüğü görevi dillere pelesenk olmuş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hayat hikayesidir.

2 Hayalet baron suç ortağıyla birlikte yakalandı 20 yıldır aranan 'hayalet baron' lakaplı İran uyruklu Reza Lame ve suç ortağı Mehdi Golichobeh İstanbul'da yakalandı.

3 İlber Ortaylı 10 Kasım'da çok etkilendiği olayı anlattı Atatürk değerlerinin toplumda oturduğunu ifade eden Ortaylı, 9'u 5 geçe hayatın durmasının kendisini çok etkilediğini söyledi.

4 Yunanistan Türk diplomatların katiline izin verdi Dışişleri Bakanlığı, aralarında Türk diplomatların da yer aldığı çok sayıda kişiyi öldüren Yunan teröriste verilen izine tepki gösterdi.

5 HDP Türkiye'nin silahlanmasına karşı Meclis'te bir konuşma yapan HDP'li Erol Dora, Türkiye'nin güvenliğe fazla kaynak ayırdığını bu kadar silahlanmaya gerek olmadığını söyledi.

6 Abdülkadir Selvi: Darbe planları ABD'ye gitti geldi Abdülkadir Selvi, CIA'in 15 Temmuz'da kalkışılan hain darbe girişiminden haberi olduğunu belirtti.