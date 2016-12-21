İstanbul'da savcıya saldıran 3 DHKP-C'li yakalandı

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayında nöbetten çıkan terör suçları savcısı Evliya Çalışkan’ın aracına 7 Aralık 2016 saat 21.15 sıralarında TEM Sultangazi sapağı civarında seyir halindeyken ateş açılmıştı.

SAVCI YARA ALMADI

Otomobile 3 kurşun isabet ederken savcı ve koruması saldırıyı yara almadan atlatmıştı. Silahlı saldırının ardından İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı.

DHKP-C'Lİ TERÖRİSTLER YAKALANDI

Yapılan araştırmada, aynı istikamette hareket eden başka bir araçtan ateş açıldığı belirlendi. Kamera görüntüleri ve teknik çalışmada, saldırının DHKP-C örgütü üyelerince gerçekleştirildiği tespit edildi. Saldırıyı düzenleyenlerin kimlik ve adreslerinin deşifre edilmesinin ardından Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timleri operasyon düzenledi. Operasyonda, DHKP-C’li G.K, R.Ö ve U.G.A gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

3 kişi emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcı Evliya Çalışkan, Hrant Dink cinayeti, Tahşiye Kumpası davasının görüldüğü terör ihtisas mahkemesi İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bir süre duruşma savcısı olarak görev yapmıştı.

TEM Otoyolu'nda savcıyı taşıyan polis aracına saldırı haberi